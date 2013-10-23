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Bademli Pilav

Bademli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı badem

2 su bardağı baldo pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet havuç

10 adet mantar

2 çorba kaşığı tereyağı ● Tuz

5-6 dal dereotu

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika bekledikten sonra ocaktan alın. Kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp karıştırarak renkleri dönene dek kavurun. Kuş üzümünü sıcak suda 15 dakika bekletin. Sıvı yağı bir tavaya alıp, dilimlenmiş havuç ve mantarı kavurarak kenara alın. Pirinci yıkayıp süzün. Tereyağını bir tencereye alıp pirinci beyazlaşana dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Mantarlı karışımı tencereye katın. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. Suyunu yarı yarıya çekince badem ve kıyılmış dereotu katın. Suyunu tamamen çekene dek
pişirip, ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika demlendirip servis yapın.
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