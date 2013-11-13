Bademli Pilav

Sofra Tarifi

2 su bardağı pirinç 20-25 adet badem 1 çorba kaşığı kuş üzümü 2 çorba kaşığı tereyağı 1 adet orta boy soğan İki buçuk su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu Tuz Karabiber

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda 30 dakika bekletip süzün. Kuş üzümünü ılık suda 20 dakika bekletin. Bademleri kaynar suda 15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Tereyağını bir tencereye alıp, bademleri ekleyin. Renkleri değişmeye başlayınca, üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. Soğan pembeleşince, pirinci ekleyin ve karıştırarak rengi dönene dek kavurun. Üzerine sıcak et suyu, kuş üzümü, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.