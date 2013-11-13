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Bademli Pilav

Bademli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

20-25 adet badem

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

İki buçuk su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Pirinci ılık suda 30 dakika bekletip süzün. Kuş üzümünü ılık suda 20 dakika bekletin. Bademleri kaynar suda 15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Tereyağını bir tencereye alıp, bademleri ekleyin. Renkleri değişmeye başlayınca, üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. Soğan pembeleşince, pirinci ekleyin ve karıştırarak rengi dönene dek kavurun. Üzerine sıcak et suyu, kuş üzümü, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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