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Bademli Saray Pilavı

Bademli Saray Pilavı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

100 gram badem

100 gram soyulmuş tuzsuz antep fıstığı

100 gram kuru üzüm

5 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin

3 su bardağı sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Bademleri ve antep fıstıklarını ayrı kaplara alarak 3-4 dakika haşlayın ve kabuklarını soyun. Tereyağını eritip
bademleri renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci koyun ve pirinç beyazlaşana
kadar kavurun. Suyu ve tuzu ekleyip, orta ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Daha sonra üzerine kuru üzüm ve antep fıstıklarını ekleyip karıştırın. Tencereye kağıt havlu örtüp kapağını kapatın ve 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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