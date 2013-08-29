Bademli Saray Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
100 gram badem
100 gram soyulmuş tuzsuz antep fıstığı
100 gram kuru üzüm
5 çorba kaşığı tereyağı ya da margarin
3 su bardağı sıcak su
Tuz
YAPILIŞI
Bademleri ve antep fıstıklarını ayrı kaplara alarak 3-4 dakika haşlayın ve kabuklarını soyun. Tereyağını eritip
bademleri renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci koyun ve pirinç beyazlaşana
kadar kavurun. Suyu ve tuzu ekleyip, orta ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Daha sonra üzerine kuru üzüm ve antep fıstıklarını ekleyip karıştırın. Tencereye kağıt havlu örtüp kapağını kapatın ve 10 dakika dinlendirip servis yapın.