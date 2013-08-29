Bademli Saray Pilavı

Bademleri ve antep fıstıklarını ayrı kaplara alarak 3-4 dakika haşlayın ve kabuklarını soyun. Tereyağını eritip

bademleri renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci koyun ve pirinç beyazlaşana

kadar kavurun. Suyu ve tuzu ekleyip, orta ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Daha sonra üzerine kuru üzüm ve antep fıstıklarını ekleyip karıştırın. Tencereye kağıt havlu örtüp kapağını kapatın ve 10 dakika dinlendirip servis yapın.