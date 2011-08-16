Bademli ve Tavuklu Pilav

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YAPILIŞI

Yapılışı



Tavukları küp küp doğrayın, çok küçük olmasın tavuk eti kurur. Süzgeçte bekletip suyunu süzdükten sonra, bir kaseye alın. Üzerine biraz sıvıyağ, karabiberi, yenibaharı ve biraz tuz koyup karıştırın. Bir gün buzdolabında bekletin. Ara sıra aklınıza gelirse karıştırın. Pişireceğiniz zaman yarım saat önceden pirinci iyice yıkayıp ılık suda bekletin. Diğer tarafta biraz mısır özü yağı kızdırıp (Normalde pilava ne kadar yağ koyuyorsanız o kadar veya çok az fazlası) bademleri içine atıp iki çevirip kevgirle alın. Sonra aynı yağın içine tavukları atın. Pembeleşene kadar kızartıp üzerine 1 su bardağı sıcak su koyup tencerenin ağzını kapatın 15 dakika kadar kısık ateşte tavuklar pişsin. Tavukları suyun içinden bir kenara alın. Pilavı pişireceğiniz tencereye tavukları içinden aldığınız suda dahil olmak üzere 2,5 su bardağı su koyup kaynatın. Tuzunu ve süzdüğünüz pirinçleri ekleyin. Kısık ateşte yarı pişince tavuğu ve bademi de içine atın. Pirinç suyunu çekince çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyip pilavı demlenmeye bırakın. Afiyet olsun…