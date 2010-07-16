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Sofra / Pilavlar / Bademli,zencefilli ve tavuklu hür lapası

Bademli,zencefilli ve tavuklu hür lapası

Bademli,zencefilli ve tavuklu hür lapası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

250 gram margarin

500 gram soğan

1 kg sıvı yağ

3 su bardağı su

200 gram tavuk göğsü

1 çay bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı badem

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı antep fıstığı

1 tutam köri

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Öncelikle piyazlık doğranmış soğanı sıvı yağda koyu bir renk alıncaya kadar kavurun. Süzgeçten geçirip kaynamakta olan suyun içine atın. 2 dakika kaynattıktan sonra tekrar süzgeçten geçirin. Diğer tarafta tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletilmiş ve süzülmüş pirinci margarinde kavurun. Süzgeçten geçirdiğiniz soğanı pirincin içine katın. Kısık ateşte 10-12 dakika pişirin ve demlenmeye bırakın. Öte yandan kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, ceviz içi, badem, kuş üzümü, antep fıstığı ve köriyi tereyağında kavurun. Demlenmiş pilavla birlikte sıcak olarak servis yapın
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