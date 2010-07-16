Bademli,zencefilli ve tavuklu hür lapası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
250 gram margarin
500 gram soğan
1 kg sıvı yağ
3 su bardağı su
200 gram tavuk göğsü
1 çay bardağı ceviz içi
Yarım su bardağı badem
2 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı antep fıstığı
1 tutam köri
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Öncelikle piyazlık doğranmış soğanı sıvı yağda koyu bir renk alıncaya kadar kavurun. Süzgeçten geçirip kaynamakta olan suyun içine atın. 2 dakika kaynattıktan sonra tekrar süzgeçten geçirin. Diğer tarafta tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletilmiş ve süzülmüş pirinci margarinde kavurun. Süzgeçten geçirdiğiniz soğanı pirincin içine katın. Kısık ateşte 10-12 dakika pişirin ve demlenmeye bırakın. Öte yandan kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü, ceviz içi, badem, kuş üzümü, antep fıstığı ve köriyi tereyağında kavurun. Demlenmiş pilavla birlikte sıcak olarak servis yapın