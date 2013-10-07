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Baharatlı Pilav

Baharatlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı basmati pirinç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy soğan

1'er tatlı kaşığı kimyon ve

rezene tohumu

3 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

2 adet karanfil

1 adet kesme şeker

1 çay kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış badem

Tuz, karabiber

3 su bardağı sıcak su

Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Pirinci 30 dakika ılık suda bekletin. Süzdükten sonra 3-4 defa yıkayın. Zeytinyağında yemeklik doğranmış
soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine pirinç, kimyon, rezene tohumu, sarımsak, hardal,
karanfil, kesme şeker, kişniş, badem, tuz, karabiber katıp iyice karıştırın. Sıcak suyu ilave edip
tencerenin kapağını kapatın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine tereyağını koyun. Demlendikten sonra karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pilavı, arzuya göre soğuk da servis yapabilirsiniz
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