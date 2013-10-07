Baharatlı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı basmati pirinç
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet orta boy soğan
1'er tatlı kaşığı kimyon ve
rezene tohumu
3 diş dövülmüş sarımsak
1 çay kaşığı hardal
2 adet karanfil
1 adet kesme şeker
1 çay kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış badem
Tuz, karabiber
3 su bardağı sıcak su
Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Pirinci 30 dakika ılık suda bekletin. Süzdükten sonra 3-4 defa yıkayın. Zeytinyağında yemeklik doğranmış
soğanı pembeleşene kadar kavurun. İçine pirinç, kimyon, rezene tohumu, sarımsak, hardal,
karanfil, kesme şeker, kişniş, badem, tuz, karabiber katıp iyice karıştırın. Sıcak suyu ilave edip
tencerenin kapağını kapatın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine tereyağını koyun. Demlendikten sonra karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Pilavı, arzuya göre soğuk da servis yapabilirsiniz