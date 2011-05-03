Baharatlı Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı yasemin pirinci Yarım çay bardağı dolmalık fıstık Yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı kuş üzümü 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı nane Yarım çay kaşığı karabiber 4 adet kesme şeker Bir buçuk su bardağı sıcak su Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı sıvı yağda rengi dönene dek kavurun. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ve kuş üzümü ilave edip, 2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tarçın, nane, karabiber, kesme şeker, sıcak su ve tuz ekleyip karıştırın. Pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, 10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.