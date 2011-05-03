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Baharatlı Pirinç Pilavı

Baharatlı Pirinç Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı yasemin pirinci

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı karabiber

4 adet kesme şeker

Bir buçuk su bardağı sıcak su

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı sıvı yağda rengi dönene dek kavurun. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ve kuş üzümü ilave edip, 2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tarçın, nane, karabiber, kesme şeker, sıcak su ve tuz ekleyip karıştırın. Pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, 10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.
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