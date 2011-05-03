Baharatlı Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı yasemin pirinci
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı kuş üzümü
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı nane
Yarım çay kaşığı karabiber
4 adet kesme şeker
Bir buçuk su bardağı sıcak su
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Dolmalık fıstığı sıvı yağda rengi dönene dek kavurun. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç ve kuş üzümü ilave edip, 2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tarçın, nane, karabiber, kesme şeker, sıcak su ve tuz ekleyip karıştırın. Pirinç suyunu çekene dek pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, 10 dakika dinlendirin. Sıcak olarak servis yapın.