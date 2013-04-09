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Baklalı Bulgur Pilavı

Baklalı Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram bakla

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

3 su bardağı sıcak su

Yarımşar demet maydanoz, dereotu ve nane, tuz

YAPILIŞI

Baklayı temizleyip yıkayın ve yarım cm genişliğinde doğrayın. Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını koyup yemeklik doğranmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönmeye başlayınca baklayı ekleyin. 10 dakika karıştırarak kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ilave etin. Birkaç dakika daha kavurup suyunu ekleyin. Tuzunu katın. Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp pilava kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ilave edip bir kez karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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