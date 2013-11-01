DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Baklalı Pirinç Pilavı

Baklalı Pirinç Pilavı

Baklalı Pirinç Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram bakla

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

1 Pirinci, 15 dakika ılık tuzlu suda bekletip süzün. Baklayı yıkayıp, ayıkladıktan sonra yarım cm büyüklüğünde doğrayın. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine baklayı ekleyip, sote edin.

2 Kalan zeytinyağını bir tencereye alıp, kızdırın. Pirinci katıp, rengi beyazlaşana dek kavurun. Üzerine iki buçuk su bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. Suyunu yarı yarıya çekince baklayı ilave edin. Tamamen suyunu çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve 10 dakika demlendirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN