Baklalı Pirinç Pilavı

1 Pirinci, 15 dakika ılık tuzlu suda bekletip süzün. Baklayı yıkayıp, ayıkladıktan sonra yarım cm büyüklüğünde doğrayın. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine baklayı ekleyip, sote edin.

2 Kalan zeytinyağını bir tencereye alıp, kızdırın. Pirinci katıp, rengi beyazlaşana dek kavurun. Üzerine iki buçuk su bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. Suyunu yarı yarıya çekince baklayı ilave edin. Tamamen suyunu çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve 10 dakika demlendirip servis yapın.