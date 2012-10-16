Balıklı Kısır

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet levrek, 3 su bardağı su
1 adet defne yaprağı
5-6 dal maydanoz sapı
1 adet karanfil
1 su bardağı ince bulgur
1 çorba kaşığı biber salçası
4 adet kıyılmış marul yaprağı
2 adet domates
Yarım demet taze soğan
Yarım demet maydanoz
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı nar ekşisi
Tuz, karabiber, pul-biber
Servis için: Marul yaprağı, kuzukulağı
YAPILIŞI
Ayıklanmış balığın filetosunu çıkarıp, su ile birlikte bir tencereye alın. Defne yaprağı, maydanoz sapı ve karanfil ekleyip, 20 dakika pişirin. Balık suyundan 1 su bardağı alıp bulguru ıslatın. Bulgurun üzerini bir kapakla kapatıp, 15 dakika şişmeye bırakın. Diğer taraftan balığı süzüp, bir kaba alın. Elinizle küçük parçalara ayırıp, üzerine kıyılmış marul yaprağı, küp doğranmış domates, ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz, zeytinyağı, salça, limon suyu, nar ekşisi, tuz, karabiber ve pul biber katın. Bulguru ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Marul yaprağı veya kuzukulağı ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Balıklı kısırı sulanmaması için fazla bekletmeden tüketin.