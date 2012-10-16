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Balıklı Kısır

Balıklı Kısır
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek, 3 su bardağı su

1 adet defne yaprağı

5-6 dal maydanoz sapı

1 adet karanfil

1 su bardağı ince bulgur

1 çorba kaşığı biber salçası

4 adet kıyılmış marul yaprağı

2 adet domates

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz, karabiber, pul-biber



Servis için: Marul yaprağı, kuzukulağı

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığın filetosunu çıkarıp, su ile birlikte bir tencereye alın. Defne yaprağı, maydanoz sapı ve karanfil ekleyip, 20 dakika pişirin. Balık suyundan 1 su bardağı alıp bulguru ıslatın. Bulgurun üzerini bir kapakla kapatıp, 15 dakika şişmeye bırakın. Diğer taraftan balığı süzüp, bir kaba alın. Elinizle küçük parçalara ayırıp, üzerine kıyılmış marul yaprağı, küp doğranmış domates, ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz, zeytinyağı, salça, limon suyu, nar ekşisi, tuz, karabiber ve pul biber katın. Bulguru ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Marul yaprağı veya kuzukulağı ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balıklı kısırı sulanmaması için fazla bekletmeden tüketin.
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