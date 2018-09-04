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Sofra / Pilavlar / Bezelye Baklalı Bulgur Pilavı

Bezelye Baklalı Bulgur Pilavı

Bezelye Baklalı Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı siyez bulguru

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı iç bakla

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet ince doğranmış soğan

1 çay kaşığı zerdeçal

2 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Siyez bulgurunu iyice yıkayıp suyunu süzün. Bezelye ve iç baklaları kaynayan suda 5 dakika haşlayıp buzlu soğuk suya atın. Tereyağını pilav tenceresine alıp eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip hafifçe kavurun. Zerdeçal ekleyip hafifçe karıştırın. Siyez bulgurunu katıp 1-2 dakika hafifçe harmanlayın. Sıcak et suyu, 1 su bardağı su, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayana dek kapağı kapalı olarak pişirin. Kaynamaya başlayınca bezelye ve iç baklayı da ekleyerek kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, nar ekşisi ilave ederek harmanlayın. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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