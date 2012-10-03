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Bezelyeli Bulgur Pilavı

Bezelyeli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

2,5 su bardağı pilavlık iri bulgur

2 su bardağı bezelye

2 adet orta soğan

1 adet sivri biber

2-3 yemek kaşığı salça

2 çay kaşığı karabiber

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Soğanların kabukları soyulup yemeklik biçimde doğranır. Tencereye yağ konup soğanlar kavrulmaya başlanır, biber de ince doğranıp eklenir. Yıkanıp süzülen bulgur tencereye aktarılır ve kavrulmaya devam edilir. 3-4 dakika kavrulduktan sonra salça eklenip karıştırılır. Haşlanmış bezelye de ilave edildikten sonra 3,5 su bardağı kadar sıcak su , tuz ve baharat konup kısık ateşte pişmeye bırakılır. Piştikten sonra ocaktan alınıp tencere kapağının hemen altına kağıt havlu konup pilavın demlenmesi sağlanır. Sıcak olarak servis edilir.

PÜF NOKTASI

Pirincin yararların yanında diyabet riskini arttırdığını hatırlatmak isterim....
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