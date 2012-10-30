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Bezelyeli Esmer Pirinç Pilavı

Bezelyeli Esmer Pirinç Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı esmer pirinç

Yeteri kadar su

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

10 adet mantar

300 gram sultani bezelye

1 su bardağı iç bezelye

2 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün. Sultani bezelye ve iç bezelyeyi ayrı kaplarda haşlayın. Mantarları temizleyip doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Üzerine sultani bezelye ve iç bezelyeyi ilave edin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Tereyağını eritip, pirinci birkaç dakika kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Pirinç yarı yarıya yumuşayınca bezelyeli harcı üzerine ekleyin. Suyu azalmışsa, su ekleyerek pirinç tamamen yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, tencerenin üzerine kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. 10 dakika demlendirdikten sonra dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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