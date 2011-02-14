Bezelyeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pilav için, pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine pirinci ilave edip beyazlaşana kadar kavurun. Su, limon suyu, kesme şeker ve tuzunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan tuzlu ve karbonatlı suda sultani bezelye ve tane bezelyeyi birlikte 15 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Bir tavada 1 çorba kaşığı tereyağını eritip bezelyeleri 5 dakika sote edin. Üzerine tuz, karabiber, sarımsak ve dörde böldüğünüz salam dilimlerini ekleyin. 2-3 dakika daha sote edin. Yarım demet kıyılmış maydanozu da ekleyip bir iki çevirdikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız pilavın üzerine bezelyeli karışımı dökün. Haşlanmış ve dilimlenmiş bir yumurta ile süsleyerek servis yapın.