Bezelyeli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bezelyeli garnitür için:
250 gram sultani bezelye
1 su bardağı tane bezelye
Yeteri kadar su
Yarım çay kaşığı karbonat
1 çorba kaşığı tereyağı
1 diş dövülmüş sarımsak
10 dilim salam
Yarım demet kıyılmış maydanoz
Tuz, karabiber
Pilav için:
3 su bardağı baldo pirinç
3 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı su
1 çorba kaşığı limon suyu
1 adet kesme şeker, tuz
Üzerine:
1 adet haşlanmış yumurta
YAPILIŞI
Pilav için, pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletin. Süzüp sudan geçirin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine pirinci ilave edip beyazlaşana kadar kavurun. Su, limon suyu, kesme şeker ve tuzunu ekleyip orta ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan tuzlu ve karbonatlı suda sultani bezelye ve tane bezelyeyi birlikte 15 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Bir tavada 1 çorba kaşığı tereyağını eritip bezelyeleri 5 dakika sote edin. Üzerine tuz, karabiber, sarımsak ve dörde böldüğünüz salam dilimlerini ekleyin. 2-3 dakika daha sote edin. Yarım demet kıyılmış maydanozu da ekleyip bir iki çevirdikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız pilavın üzerine bezelyeli karışımı dökün. Haşlanmış ve dilimlenmiş bir yumurta ile süsleyerek servis yapın.