Biberli Kestaneli Pilav

Pirinci iyice yıkayıp suyunu süzün. 3 çorba kaşığı tereyağını eritip, pirinci yağda 5 dakika kavurun. Ardından ince kıyılmış sivri biberi, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi, birer tatlı kaşığı tuz, tarçın ve karabiberi ilave edin. Üzerine sıcak suyu döküp, 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı demlenmeye bırakın. Bu arada 4-5 adet kestaneyi ayırıp kalan kestaneleri yağsız tavada kavurun ve pişen pilava ilave edin. Kestaneli pilavı ocaktan aldıktan sonra 6-7 dakika daha demlendirin. Sonrasında servis tabağına tencereyi ters çevirip, pilavın düzgün çıkmasını sağlayın. Üzerini, ayırdığınız kestanelerle süsleyip servis yapın.