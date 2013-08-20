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Biberli Kestaneli Pilav

Biberli Kestaneli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinci

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

1 adet sarı dolmalık biber

1 adet kırmızı biber

1'er tatlı kaşığı tuz ve tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

200 gram kestane

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayıp suyunu süzün. 3 çorba kaşığı tereyağını eritip, pirinci yağda 5 dakika kavurun. Ardından ince kıyılmış sivri biberi, küp doğranmış sarı ve kırmızı biberi, birer tatlı kaşığı tuz, tarçın ve karabiberi ilave edin. Üzerine sıcak suyu döküp, 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp pilavı demlenmeye bırakın. Bu arada 4-5 adet kestaneyi ayırıp kalan kestaneleri yağsız tavada kavurun ve pişen pilava ilave edin. Kestaneli pilavı ocaktan aldıktan sonra 6-7 dakika daha demlendirin. Sonrasında servis tabağına tencereyi ters çevirip, pilavın düzgün çıkmasını sağlayın. Üzerini, ayırdığınız kestanelerle süsleyip servis yapın.
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