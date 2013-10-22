Biberli Şehriye Pilavı

ateşte 5 dakika pişirin ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri tencereye ekleyin. Daha sonra çok kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten

sonra servis yapın.

Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp halka doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp, piyazlık doğranmış soğanı çok hafif pembeleşene dek kavurun. Üzerine şehriyeyi katın. Şehriyeler hafifçe pembeleşince doğranmış biberleri ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerine sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kapağını kapatıp orta