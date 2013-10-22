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Sofra / Pilavlar / Biberli Şehriye Pilavı

Biberli Şehriye Pilavı

Biberli Şehriye Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet çarliston biber

6 adet sivri biber

1 paket arpa şehriye

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

3 su bardağı sıcak su

15 adet kiraz domates

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp halka doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp, piyazlık doğranmış soğanı çok hafif pembeleşene dek kavurun. Üzerine şehriyeyi katın. Şehriyeler hafifçe pembeleşince doğranmış biberleri ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerine sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Kapağını kapatıp orta
ateşte 5 dakika pişirin ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri tencereye ekleyin. Daha sonra çok kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın. 10 dakika demlendirdikten
sonra servis yapın.
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