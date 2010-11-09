Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci, nişastası gidene kadar yıkayıp, süzün. Daha sonra kaynamış tuzlu suda 3 dakika dinlendirin. Süzüp, soğuk sudan geçirin ve diri kalacak şekilde haşlayın. Domateslerin kabuklarını soyun. Küp doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını derin bir tavada kızdırın. Tarçın, kakule ve karanfili ilave edip 2 dakika karıştırın. Piyazlık doğranmış soğan, ikiye bölünmüş sarımsak ve zencefili ekleyip, soğan yumuşayana kadar soteleyin. Domates hariç tüm sebzeleri ekleyin ve 3 dakika daha soteleyin. Daha sonra domates, salçası, tuz ve karabiberi ilave edin. Ocağın altını kısıp biraz su ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Fırın kabına önce pirinci, üzerine sebzeleri yerleştirin. Alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, pirinç yumuşayana kadar pişirin. Fırından alıp, ılındıktan sonra servis yapın.