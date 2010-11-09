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Sofra / Pilavlar / Biryani

Biryani

Biryani
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram basmati pirinci

3 adet orta boy domates

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım çubuk tarçın

4 adet açılıp tohumları çıkarılmış kakule

4 adet karanfil

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

1 adet sivri biber

1 adet jülyen doğranmış havuç

2 adet jülyen doğranmış kereviz

3'er çiçek brokoli ve karnabahar

l 10-12 adet taze fasulye

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci, nişastası gidene kadar yıkayıp, süzün. Daha sonra kaynamış tuzlu suda 3 dakika dinlendirin. Süzüp, soğuk sudan geçirin ve diri kalacak şekilde haşlayın. Domateslerin kabuklarını soyun. Küp doğrayıp kenara alın. Zeytinyağını derin bir tavada kızdırın. Tarçın, kakule ve karanfili ilave edip 2 dakika karıştırın. Piyazlık doğranmış soğan, ikiye bölünmüş sarımsak ve zencefili ekleyip, soğan yumuşayana kadar soteleyin. Domates hariç tüm sebzeleri ekleyin ve 3 dakika daha soteleyin. Daha sonra domates, salçası, tuz ve karabiberi ilave edin. Ocağın altını kısıp biraz su ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek pişirin. Fırın kabına önce pirinci, üzerine sebzeleri yerleştirin. Alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika, pirinç yumuşayana kadar pişirin. Fırından alıp, ılındıktan sonra servis yapın.
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