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Bulgur pilavı tarifi

Bulgur pilavı tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı bulgur, 1 adet soğan



4 adet sivri biber, 2 adet domates



2'şer çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ



3 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Soğan ve biberleri temizleyip, ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Biber katıp bir-iki dakika kavurduktan sonra domatesi ilave edin. Domates yumuşayınca yıkayıp süzdüğünüz bulguru malzemenin üzerine katın. Sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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