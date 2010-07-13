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Bulgur Pilavı

Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 çorba kaşığı tereyağı

3 adet orta boy soğan

6-7 adet sivri biber

4 adet orta boy domates

Yeteri kadar sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp süzün ve kenara alın. Diğer taraftan tereyağının yarısını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavun. Üzerine ince kıyılmış biberi ilave edin. Biber kavrulunca salçaları ekleyin Birkaç dakika sonra küp doğranmış domatesi ilave edin. Bir iki çevirip ocaktan alın. Kalan tereyağını bir tencereye alıp, bulguru 5 dakika karıştırarak kavurun. Daha sonra üzerine soğanlı harcı ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Orta ateşte 5 dakika pişmeye bırakın. Daha sonra ocağı kısın. Tamamen suyunu çekene
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