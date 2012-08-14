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Büryan pilavı

Büryan pilavı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet az yağlı büyük parça kuzu eti (tercihen böbrek yatağı)

1 adet soğan

1 kg yıkanmış pilavlık pirinç

1 demet taze soğan

1 demet nane

Tuz, karabiber

Tereyağı

YAPILIŞI

Yıkanmış eti, soğanla birlikte, üzerini kaplayacak kadar su ekleyip yarı yumuşayana kadar haşlayın. Pirinci, ince kıyılmış taze soğanla tereyağında şeffaflaşana kadar kavurun. Kıyılmış taze nane ve 1.5 su bardağı kaynamış suyla, tuz, karabiber ekleyin. 15 dakika pişirin. Pilavı fırın tepsisine dökün. Üzerine etleri yerleştirip, 1 su bardağı etsuyu ekleyin. 150 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin ve sıcak servis yapın.
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