Büryan pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanmış eti, soğanla birlikte, üzerini kaplayacak kadar su ekleyip yarı yumuşayana kadar haşlayın. Pirinci, ince kıyılmış taze soğanla tereyağında şeffaflaşana kadar kavurun. Kıyılmış taze nane ve 1.5 su bardağı kaynamış suyla, tuz, karabiber ekleyin. 15 dakika pişirin. Pilavı fırın tepsisine dökün. Üzerine etleri yerleştirip, 1 su bardağı etsuyu ekleyin. 150 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin ve sıcak servis yapın.