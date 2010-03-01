Büryan Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış pirinci kaynar suda 2 saat bekletin. Bir tencerede tereyağını eritip ince kıyılmış soğanları renkleri dönene kadar kavurun. Üzerine fıstık ve kuş üzümünü de ekleyip kavurmaya devam edin. Rendelenmiş havuçları ve pirinci de ekleyin. 3-4 dakika daha kavurduktan sonra gerdan etlerini de tencereye ekleyin. 1-2 dakika sonra tencereyi ocaktan alın. İnce kıyılmış dereotunu üzerine ekleyip karıştırın. Uygun bir fırın kabına yemeği boşaltıp üzerine tuz, tarçın, karabiber ve toz şeker serpin. Kaynar et suyunu yemeğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.