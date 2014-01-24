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Sofra / Pilavlar / Cevizli Kubbecik Pilavı

Cevizli Kubbecik Pilavı

Cevizli Kubbecik Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 adet havuç ve

kabak Yarım su bardağı bezelye

3 adet kırmızı biber yarım demet dereotu

3 çorba kaşığı

Tereyağlı margarin

1 su bardağı mısır

Tuz

Karabiber

Yarım kutu Fesleğenli & Cevizli Peynirli Sandviç Sürme

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Havuç, kabak ve bezelyeleri haşlayın. Kabak ve havuçları tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Kırmızı biberleri küçük kareler halinde kesin. Dereotunu incecik kıyın. Yayvan bir tencerede yağı kızdırın. içine yıkanmış pirinci ve tuzu atıp iyice kavurun. Doğranmış kabak ve kırmızı biberin yarısını, havucu, bezelyeyi, mısırı, tuzu, karabiberi ve Fesleğenli & Cevizli Peynirli Sandviç Sürme'yi pirincin içine ilave edip karıştırın. Kıyılmış dereotunu ve suyu da ekleyip kısık ateşte pirinçler göz göz olana kadar pişirin. Pişirdiğiniz pilavı demlenmeye bırakın. Küçük cam kaseleri sıcak su ile ıslatıp içlerine ayırdığınız kabak ve kırmızı biberleri serpin. Üzerine pilav koyup bir kaşık yardımı ile düzeltin. Kaseleri ters çevirip servis tabaklarına çıkartın.
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