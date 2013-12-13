Ciğerli Pilav

Sofra Tarifi

1 kg karaciğer 1 çorba kaşığı tereyağı tuz Dolmalık fıstık karabiber yenibahar Pilav için: 2 su bardağı pirinç 1 çorba kaşığı tereyağı 3 su bardağı su tuz Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Ciğerleri ufak doğrayın. Üzerine biraz su koyup pişirin. Suyunu çektikten sonra yağını koyup kavurun. Dolmalık fıstık ekleyin. Karabiber ve yenibaharı ilave din. Ayrı bir yerde yıkanmış pirinci tereyağında kavurup,üzerine su ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pilavı pişmeye bırakın. Ardından ciğer harcını ve pilavı karıştırıp, kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.