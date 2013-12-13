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Ciğerli Pilav

Ciğerli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg karaciğer

1 çorba kaşığı tereyağı

tuz

Dolmalık fıstık

karabiber

yenibahar

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

tuz

Üzerine:

Maydanoz

YAPILIŞI

Ciğerleri ufak doğrayın. Üzerine biraz su koyup pişirin. Suyunu çektikten sonra yağını koyup kavurun. Dolmalık fıstık ekleyin. Karabiber ve yenibaharı ilave din. Ayrı bir yerde yıkanmış pirinci tereyağında kavurup,üzerine su ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pilavı pişmeye bırakın. Ardından ciğer harcını ve pilavı karıştırıp, kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
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