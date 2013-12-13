Ciğerli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg karaciğer
1 çorba kaşığı tereyağı
tuz
Dolmalık fıstık
karabiber
yenibahar
Pilav için:
2 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı su
tuz
Üzerine:
Maydanoz
YAPILIŞI
Ciğerleri ufak doğrayın. Üzerine biraz su koyup pişirin. Suyunu çektikten sonra yağını koyup kavurun. Dolmalık fıstık ekleyin. Karabiber ve yenibaharı ilave din. Ayrı bir yerde yıkanmış pirinci tereyağında kavurup,üzerine su ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, pilavı pişmeye bırakın. Ardından ciğer harcını ve pilavı karıştırıp, kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.