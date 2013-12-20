Çingene Pilavı

Sofra Tarifi

1 adet domates 1 adet salatalık 1 adet soğan 2 adet sivri biber 2 adet taze soğan 3 yaprak marul 3 dal maydanoz 100 gram lor peynir Sos için: Yarım su bardağı zeytinyağı 1 adet limonun suyu Süslemek için: Siyah zeytin

YAPILIŞI

Domates, salatalık ve soğanın kabuklarını temizleyip, küp şeklinde doğrayın. Biber ve taze soğanları doğrayın. Marul ve maydanozu ince ince kıyın. Bütün malzemeyi bir kabın içinde iyice harmanlayın. Lor peyniri de ilave edin. Salatayı servis tabağına alın. Zeytinyağını ve limon suyunu üzerine gezdirin. Siyah zeytinle servis yapın.