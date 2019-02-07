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Sofra / Pilavlar / Çıtır Pilav

Çıtır Pilav

Çıtır Pilav
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı tel şehriye

50 gram antepfıstığı

50'şer gram fıstık ve badem

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu iyice süzün. Sıvıyağ ve zeytinyağını tencereye alıp pirinci ilave edin. Tel tel dökülene dek karıştırarak kavurun. Üzerine su ekleyip karıştırın. Kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiberini ayarlayın. Ocaktan alıp harmanlayın ve 5-10 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde tel şehriyeyi tereyağında kavurun. İnce kabukları temizlenmiş fıstık, badem ve antepfıstığı ilave edip iyice kavurun. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine tel şehriyeli karışımı yayıp servis yapın.
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