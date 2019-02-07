Çıtır Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp, suyunu iyice süzün. Sıvıyağ ve zeytinyağını tencereye alıp pirinci ilave edin. Tel tel dökülene dek karıştırarak kavurun. Üzerine su ekleyip karıştırın. Kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiberini ayarlayın. Ocaktan alıp harmanlayın ve 5-10 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde tel şehriyeyi tereyağında kavurun. İnce kabukları temizlenmiş fıstık, badem ve antepfıstığı ilave edip iyice kavurun. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine tel şehriyeli karışımı yayıp servis yapın.