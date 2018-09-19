Damla Sakızlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirincin üzerine dört parmak geçecek kadar ılık su ilave edin ve 1 saat dinlendirin. Daha sonra suyunu süzüp, iyice yıkayın. Küçük bir tencerede su, tereyağı, tuz ve toz şekeri kaynatın. Damla sakızını havanda iyice dövüp, tencereye ekleyin ve karıştırın. Pirinci orta boy bir fırın kabına alıp, üzerine damla sakızlı karışımı dökün ve hafifçe karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında suyunu çekene kadar pişirin. Fırından alıp, çatalla hafifçe karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.