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Sofra / Pilavlar / Dane-i Bulgur-ı Hassa

Dane-i Bulgur-ı Hassa

Dane-i Bulgur-ı Hassa
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

200 gram kestane

Yeteri kadar su

4 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

4 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı kuru İzmir üzümü

Bir tutam kimyon

Bir tutam yenibahar

4-5 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Kestanelerin üzerine çizik atıp tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine et suyu, kalan tereyağı, üzüm, kimyon, yenibahar ve tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ve kestaneleri tencereye katın. Kapağını kapatıp 5 dakika yüksek ateşte pişirin. Daha sonra ocağı kısıp, bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ateşten alıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirip servis tabağına aktarın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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