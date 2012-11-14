Dane-i Bulgur-ı Hassa

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pilavlık bulgur
200 gram kestane
Yeteri kadar su
4 çorba kaşığı tereyağı
2 adet orta boy soğan
4 su bardağı et suyu
Yarım su bardağı kuru İzmir üzümü
Bir tutam kimyon
Bir tutam yenibahar
4-5 dal dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Kestanelerin üzerine çizik atıp tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine et suyu, kalan tereyağı, üzüm, kimyon, yenibahar ve tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ve kestaneleri tencereye katın. Kapağını kapatıp 5 dakika yüksek ateşte pişirin. Daha sonra ocağı kısıp, bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ateşten alıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirip servis tabağına aktarın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.