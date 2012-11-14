Dane-i Bulgur-ı Hassa

Sofra Tarifi

2 su bardağı pilavlık bulgur 200 gram kestane Yeteri kadar su 4 çorba kaşığı tereyağı 2 adet orta boy soğan 4 su bardağı et suyu Yarım su bardağı kuru İzmir üzümü Bir tutam kimyon Bir tutam yenibahar 4-5 dal dereotu Tuz

YAPILIŞI

Kestanelerin üzerine çizik atıp tuzlu suda haşlayın. Kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, ince kıyılmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine et suyu, kalan tereyağı, üzüm, kimyon, yenibahar ve tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca bulguru ve kestaneleri tencereye katın. Kapağını kapatıp 5 dakika yüksek ateşte pişirin. Daha sonra ocağı kısıp, bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ateşten alıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun. 10 dakika demlendirip servis tabağına aktarın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.