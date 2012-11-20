Dane-i Sarı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün tuzlu suda haşlayın. Pirinci ılık tuzlu suya koyun. 1 saat bekletip süzün. Tereyağını bir tencerede eritin. Üzerine pirinç ve bir tutam tuz ekleyip pirinç beyazlaşana dek karıştırarak kavurun. Pirincin yarısını başka bir tencereye alın. Kalan pirincin üzerine kemik suyunun yarısını ve haşlanmış nohudu ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Safranı, gülsuyu ve 5 çorba kaşığı et suyuyla birlikte küçük bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Diğer tenceredeki pirincin üzerine kalan et suyunu ve safranı ekleyin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Pilavların üzerine kağıt havlu koyup 10 dakika demlendirin. Çok büyük olmayan bir kaseyi soğuk suyla ıslatın. İçine önce safranlı pilavı, sonra nohutlu pilavı koyun. Servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Kalan pilavı da aynı şekilde hazırlayın. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.