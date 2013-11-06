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Dane-i Sarı (Safranlı Pilav)

Dane-i Sarı (Safranlı Pilav)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 adet küçük köy tavuğu

Yeteri kadar su

1 çay kaşığı safran

3 çorba kaşığı gülsuyu

200 gram tatlı badem

YAPILIŞI

1 Tavuğu bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ve tuz ekleyerek haşlayın. Kemiklerini çıkarıp etini didikleyin ve bir kenara alıp, sıcak tutun. Pirinci ılık suda yarım saat bekletin. İyice yıkayıp süzün.

2 Safranı gül suyunda 2-3 saat bekletin. Bademleri kaynar suda 10 dakika bekletip, kabuklarını soyun. Daha sonra dörde bölün. Pişirme tenceresine tavuğu haşladığınız sudan 2 su bardağı alıp, bal ve tuz ilave ederek ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca pirinci ekleyip, kapağını kapatın. Daha sonra ocağı iyice kısın ve pirinç suyunu çekene dek pişirin. Tereyağını bir tavada eritip, bademleri hafifçe kavurun. Yağıyla birlikte pilavın üzerine ekleyin. Gül suyunda eriyen safranı da katıp harmanlayın. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup, kapağını kapatın. Çok kısık ateşte 20 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp kapağını açmadan 15 dakika demlendirin. Tavukla birlikte servis yapın.

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