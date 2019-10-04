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Değirmen pilavı tarifi

Bulgurun en lezzetli hali! İşte yemeklerinizin yanına yakışacak lezzetiyle büyüleyecek değirmen pilavı tarifi...
Değirmen pilavı tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı siyez bulguru



1 çay bardağı pilavlık bulgur



1 adet küçük boy soğan



3 adet sivri biber, 1 diş sarmısak



2 adet domates



3 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı domates salçası



1 çorba kaşığı biber salçası



Yeteri kadar sıcak su



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Bulgurları yıkayın ve suyunun süzülmesi için kenara alın. Soğan, biber ve sarmısağı kıyın. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Derin bir tencerede tereyağını eritin ve kıyılmış sebzeleri 1 dakika soteleyin. Domates ve biber salçası, tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edin. Birkaç kez çevirdikten sonra bulguru katın ve karıştırın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte hafif sulu kalacak şekilde pişirin. Daha sonra 15 dakika demlendirin ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu ve benzeri pilavların pişerken hafif sulu kalmasına dikkat edin. Su miktarını bulgurun şişme seviyesine göre ayarlayın.
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