Değirmen pilavı tarifi

Bulgurları yıkayın ve suyunun süzülmesi için kenara alın. Soğan, biber ve sarmısağı kıyın. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Derin bir tencerede tereyağını eritin ve kıyılmış sebzeleri 1 dakika soteleyin. Domates ve biber salçası, tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edin. Birkaç kez çevirdikten sonra bulguru katın ve karıştırın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Önce harlı sonra kısık ateşte hafif sulu kalacak şekilde pişirin. Daha sonra 15 dakika demlendirin ve sıcak olarak servis yapın.