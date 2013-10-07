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Sofra / Pilavlar / Dible

Dible

Dible
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg haşlanmış taze fasulye

1 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı su

1'er adet domates ve soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanı sıvı yağda pembeleşene dek çevirin. Domatesi küp doğrayarak ekleyin. Fasulyeyi 1 cm eninde doğrayıp, tencereye alın. Kapağını kapatıp, kendi suyuyla pişirin. Kaynar su, tuz ve karabiberle birlikte pirinci
de tencereye alın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağını eritip, hazırladığınız yemeğin üzerine gezdirin.
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