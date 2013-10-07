Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg haşlanmış taze fasulye
1 su bardağı pirinç
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı su
1'er adet domates ve soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Soğanı sıvı yağda pembeleşene dek çevirin. Domatesi küp doğrayarak ekleyin. Fasulyeyi 1 cm eninde doğrayıp, tencereye alın. Kapağını kapatıp, kendi suyuyla pişirin. Kaynar su, tuz ve karabiberle birlikte pirinci
de tencereye alın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağını eritip, hazırladığınız yemeğin üzerine gezdirin.