Domatesli Arpa Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

2 su bardağı arpa şehriye 2 çorba kaşığı sıvı yağ 2 çorba kaşığı tereyağı 2 adet domates 3 su bardağı su 1 çay kaşığı karabiber Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince şehriye ilave edip, pembeleşene dek kısık ateşte karıştırarak kavurun. Kabuğu soyulup küp doğranmış domates ekleyip 2 dakika daha kavurun. Su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirin. Karabiber serpip servis yapın.