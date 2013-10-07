Domatesli Biberli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet soğan
1 çorba kaşığı margarin
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 su bardağı pilavlık bulgur
Bir buçuk su bardağı su
1 adet et bulyon tableti
Tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI
Soğanı yemeklik doğrayıp, margarin ile pembeleştirin. Üzerine küçük doğranmış biber ve domatesi ekleyip,
salça, tuz, karabiber, kimyon ve bulguru ilave edin. Bir-iki defa karıştırıp, suyunu ekleyin. 1 adet bulyonu da ilave edip, önce harlı sonra ağır ateşte suyunu çekene dek pişirerek sıcak servis yapın.