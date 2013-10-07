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Sofra / Pilavlar / Domatesli Biberli Bulgur Pilavı

Domatesli Biberli Bulgur Pilavı

Domatesli Biberli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

1 çorba kaşığı margarin

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 su bardağı pilavlık bulgur

Bir buçuk su bardağı su

1 adet et bulyon tableti

Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp, margarin ile pembeleştirin. Üzerine küçük doğranmış biber ve domatesi ekleyip,
salça, tuz, karabiber, kimyon ve bulguru ilave edin. Bir-iki defa karıştırıp, suyunu ekleyin. 1 adet bulyonu da ilave edip, önce harlı sonra ağır ateşte suyunu çekene dek pişirerek sıcak servis yapın.
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