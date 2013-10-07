Domatesli Biberli Bulgur Pilavı

salça, tuz, karabiber, kimyon ve bulguru ilave edin. Bir-iki defa karıştırıp, suyunu ekleyin. 1 adet bulyonu da ilave edip, önce harlı sonra ağır ateşte suyunu çekene dek pişirerek sıcak servis yapın.

Soğanı yemeklik doğrayıp, margarin ile pembeleştirin. Üzerine küçük doğranmış biber ve domatesi ekleyip,