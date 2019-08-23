Domatesli Otlu Pilav Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

PİRİNCİ tuzlu ılık suda 30 dakika dinlendirin. Süzüp sudan geçirin. Zeytinyağını pilav tenceresine alıp kıyılmış sarmısağı soteleyin. Üzerine kabukları soyulup küp doğranmış domates, kesmeşeker ve tuz ilave edip, orta ateşte domates yumuşayıp suyunu bırakana dek pişirin. Pirinci tencereye ilave edin ve kısık ateşte yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ekleyip karıştırın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın