DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Domatesli Otlu Pilav Tarifi

Domatesli Otlu Pilav Tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı pilav, bazen başlı başına bir ana yemek haline dönüşebiliyor. Farklı yorumu ve lezzetiyle domatesli otlu pilav tarifi
Domatesli Otlu Pilav Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy domates



2 su bardağı pirinç, 3 diş sarmısak



5 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet kesmeşeker



1 çay kaşığı karabiber



Yarımşar demet maydanoz ve dereotu



8 dal nane, tuz


YAPILIŞI

PİRİNCİ tuzlu ılık suda 30 dakika dinlendirin. Süzüp sudan geçirin. Zeytinyağını pilav tenceresine alıp kıyılmış sarmısağı soteleyin. Üzerine kabukları soyulup küp doğranmış domates, kesmeşeker ve tuz ilave edip, orta ateşte domates yumuşayıp suyunu bırakana dek pişirin. Pirinci tencereye ilave edin ve kısık ateşte yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve nane ekleyip karıştırın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın
Bunları da Denemek İster misiniz?
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?
Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?
Sebzeli Siyah Pilav
Sebzeli Siyah Pilav
Damla Sakızlı Çilav
Damla Sakızlı Çilav
Lobyalı Pilav
Lobyalı Pilav
Kuzu Pehli
Kuzu Pehli
Ekşili Pilav
Ekşili Pilav
Alatlı Pilavı
Alatlı Pilavı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN