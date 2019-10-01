Domatesli pirinç pilavı tarifi

Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletip süzün. Birkaç kez yıkayıp kenara alın. Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alıp kızdırın. Üzerine rendelenmiş domates ve şeker ekleyip domatesi kavurun. Daha sonra 1 su bardağı su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın. Kapağını kapatıp kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.