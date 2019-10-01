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Domatesli pirinç pilavı tarifi

“Pilav” deyince aklımıza ilk gelen ve en temel malzemelerle hazırlanan mutfağımızın klasik pilavları, hemen herkes tarafından çok sevilip, sık sık sofralara konuk edilir. Seveceğiniz tarifiyle Domatesli Pirinç Pilavı tarifi
Domatesli pirinç pilavı tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Vejetaryen, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç



2 adet Çanakkale domatesi



2 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı sıvıyağ



1 adet kesmeşeker



Yeteri kadar su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletip süzün. Birkaç kez yıkayıp kenara alın. Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alıp kızdırın. Üzerine rendelenmiş domates ve şeker ekleyip domatesi kavurun. Daha sonra 1 su bardağı su, tuz ve karabiber ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinci katın. Kapağını kapatıp kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

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