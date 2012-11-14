Dutlu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 10 dakika dinlendirip, fazla suyunu süzdürün. Dolmalık fıstığı tereyağında kavurun. Fıstığı tereyağından alıp, kenara ayırın. Tereyağına pirinci ekleyip kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ilave edin. Ağır ateşte pilav göz göz olana dek pişirin. Dolmalık fıstık ve antep fıstığını ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın. Üzerine kağıt havlu örtüp, tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Isıya dayanıklı 10 adet küçük kasenin içine, aralarına kara ve beyaz dut dizerek pilavı kat kat yerleştirin. Kaselerin ağızlarını kare şeklindeki milföy hamurlarıyla kapatıp, fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler pembeleşene dek pişirin. Servis tabaklarına kaseleri ters çevirip çıkarın. Sıcak olarak servis yapın.