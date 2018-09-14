Duvaklı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayıp süzün. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencerede eritip pirinci tuzla beraber kavurun. Kavrulan pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip pilavı pişmeye bırakın. Kırmızı ve çarliston biberi küp doğrayıp kalan tereyağında kavurun. Ardından kıymayı da ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. En son tuz ve karabiber ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Kelepçeli bir kalıbın içine pilavı doldurun. Üzerine de kıymalı karışımı dökün. En son hafifçe kavurduğunuz bademleri dizin ve kalıptan çıkararak sıcak servis yapın.