DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Duvaklı Pilav

Duvaklı Pilav

Duvaklı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 çorba kaşığı tereyağı

800 gram yağsız dana kıyma

1 adet kırmızı biber

3 adet çarliston biber

200 gram soyulmuş badem içi

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayıp süzün. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencerede eritip pirinci tuzla beraber kavurun. Kavrulan pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip pilavı pişmeye bırakın. Kırmızı ve çarliston biberi küp doğrayıp kalan tereyağında kavurun. Ardından kıymayı da ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. En son tuz ve karabiber ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Kelepçeli bir kalıbın içine pilavı doldurun. Üzerine de kıymalı karışımı dökün. En son hafifçe kavurduğunuz bademleri dizin ve kalıptan çıkararak sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Şehzade Pilavı
Şehzade Pilavı
Krepte Rulo Pilav
Krepte Rulo Pilav
Zerdeçallı Etli Firik Pilavı
Zerdeçallı Etli Firik Pilavı
Kestaneli Yenibaharlı Pilav
Kestaneli Yenibaharlı Pilav
Limonlu Enginarlı Risotto
Limonlu Enginarlı Risotto
Karanfilli İnce Bulgur
Karanfilli İnce Bulgur
Pesto Soslu Kabak Makarnası
Pesto Soslu Kabak Makarnası
Kıymalı Taglıatelle
Kıymalı Taglıatelle

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN