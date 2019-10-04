DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Duvaklı pilav tarifi

Duvaklı pilav tarifi

Hem sofralarınızı süsleyecek hem de davet yemeklerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak duvaklı pilav tarifi...
Duvaklı pilav tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç



3 çorba kaşığı tereyağı



3 çorba kaşığı sıvıyağ



Yarım çay bardağı badem



3 su bardağı et suyu



250 gram kıyma



1 adet küçük boy soğan



1 tatlı kaşığı salça



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. Derin bir tencerede 1 çorba kaşığı tereyağını eritin ve 1 çorba kaşığı sıvıyağ ekleyin. Pirinci katın ve kısık ateşte 5-6 dakika kavurun. Et suyunu katıp, suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp, 10 dakika tencerenin ağzı kapalı olarak demlendirin. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve pilavın üzerine gezdirip karıştırın. Bir tavaya koyduğunuz 1 çorba kaşığı sıvıyağda kıyma ve kıyılmış soğanı etin rengi dönene kadar kavurun. Salça, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Bademleri 1 çorba kaşığı sıvıyağda rengi dönene kadar kavurun. Servis tabağına önce pilavı alın ve üzerine kıymayı yayın. Bademlerle süsleyerek sıcak olarak servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Hamsili pilav tarifi
Hamsili pilav tarifi
Değirmen pilavı tarifi
Değirmen pilavı tarifi
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Nohutlu tavuklu pilav tarifi
Nohutlu tavuklu pilav tarifi
Bulgur pilavı tarifi
Bulgur pilavı tarifi
Patlıcanlı pilav tarifi
Patlıcanlı pilav tarifi
İç pilav tarifi
İç pilav tarifi
Domatesli pirinç pilavı tarifi
Domatesli pirinç pilavı tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN