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Sofra / Pilavlar / Ekşili Pilav

Ekşili Pilav

Ekşili Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • KASTAMONU
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı Siyez bulguru

2 adet soğan,

5 su bardağı su

250 gram ebegümeci

Yarım demet nane,

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu,

250 gram ısırgan otu

2 su bardağı ekşi yoğurt,

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça,

tuz,

karabiber

Üzerine:

Maydanoz,

dereotu,

pulbiber

YAPILIŞI

Bulgur, 1 adet ince kıyılmış soğan ve suyu bir tencereye alın. Çorba kıvamına gelene kadar kaynatın. Ebegümeci, nane, maydanoz, dereotu ve ısırgan otunu kıyıp, bulgura ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan yoğurdu yumurta ile çırpın. Kaynayan karışıma yavaşça ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Kalan soğanı ince kıyın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ekleyin, 1-2 kez çevirdikten sonra pilavın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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