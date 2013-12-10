Ekşili Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulgur, 1 adet ince kıyılmış soğan ve suyu bir tencereye alın. Çorba kıvamına gelene kadar kaynatın. Ebegümeci, nane, maydanoz, dereotu ve ısırgan otunu kıyıp, bulgura ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan yoğurdu yumurta ile çırpın. Kaynayan karışıma yavaşça ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Kalan soğanı ince kıyın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ekleyin, 1-2 kez çevirdikten sonra pilavın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.