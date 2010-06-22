Elmalı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları temizleyip, küp doğrayın. Kararmaması için limonlu suda dinlendirin. Soğanı piyazlık doğrayıp tencereye alın. Üzerine zeytinyağı ve tuz ilave edip hafifçe kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip biraz daha kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Daha sonra tencereye ilave edip 1-2 dakika kavurun. Elmaları, su, kuş üzümü, tarçın, toz karanfil, yenibahar, rendelenmiş muskat ve karabiber ile birlikte ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.