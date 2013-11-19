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Enginarlı Kabuklu Pirinç Pilavı

Enginarlı Kabuklu Pirinç Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kabuklu pirinç

4 adet enginar

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet havuç

4 dal dereotu

2 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı kuş üzümü

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğan ve zeytinyağını Düdüklü Tencere'ye alın. Üzerine yıkanıp suyu süzülmüş kabuklu pirinç, iri doğranmış enginar, jülyen doğranmış havuç, kıyılmış dereotu, kesme şeker, kuş üzümü, tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Orta ateşte Düdüklü Tencere'nin 2'nci kademe ayarında, buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 15 dakika daha pişirip, ocağı kapatın. Tencereyi buhar tahliye ayarına getirip, tüm buharı boşaltın ve kapağını açın. Pilavı arzunuza göre sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.
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