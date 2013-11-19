Enginarlı Kabuklu Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğan ve zeytinyağını Düdüklü Tencere'ye alın. Üzerine yıkanıp suyu süzülmüş kabuklu pirinç, iri doğranmış enginar, jülyen doğranmış havuç, kıyılmış dereotu, kesme şeker, kuş üzümü, tuz ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Orta ateşte Düdüklü Tencere'nin 2'nci kademe ayarında, buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 15 dakika daha pişirip, ocağı kapatın. Tencereyi buhar tahliye ayarına getirip, tüm buharı boşaltın ve kapağını açın. Pilavı arzunuza göre sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.