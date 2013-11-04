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Enginarlı Pilav

Enginarlı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 adet enginar çanağı

1 su bardağı iç bakla

1 çay bardağı zeytinyağı

Taze sarımsak

taze soğan

2 adet kesme şeker

Su

tuz

YAPILIŞI

Enginar çanaklarını limonlu suda haşlayın ve irice doğrayın. İnce kıyılmış taze soğanları zeytinyağında kavurun. Enginarları atıp kavurmaya devam edin. Bir miktar ince kıyılmış dereotunu ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Kesme şeker ve tuzu atın. Tencerenin kapağını kapatın. Pirinç suyunu çekerken, iç baklayı ilave edin. Kısık ateşte pişirin. Taze soğanın yeşil kısımlarını ve dereotunu incecik kıyıp tencereye ekleyin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, demlendirin.
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