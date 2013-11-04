Enginarlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginar çanaklarını limonlu suda haşlayın ve irice doğrayın. İnce kıyılmış taze soğanları zeytinyağında kavurun. Enginarları atıp kavurmaya devam edin. Bir miktar ince kıyılmış dereotunu ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Kesme şeker ve tuzu atın. Tencerenin kapağını kapatın. Pirinç suyunu çekerken, iç baklayı ilave edin. Kısık ateşte pişirin. Taze soğanın yeşil kısımlarını ve dereotunu incecik kıyıp tencereye ekleyin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, demlendirin.