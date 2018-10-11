Enginarlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginar çanaklarını limonlu suda haşlayın ve irice doğrayın. İnce kıyılmış taze soğanları zeytinyağında kavurun. Enginarları atıp kavurmaya devam edin. Bir miktar ince kıyılmış dereotunu ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Kesme şeker ve tuzu atın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin. Taze soğanın yeşil kısımlarını ve dereotunu incecik kıyıp tencereye ekleyin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, demlendirin.