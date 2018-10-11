Enginarlı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
2-3 adet enginar çanağı
1 çay bardağı zeytinyağı
Taze sarımsak, taze soğan
1/2 demet dereotu
2 adet kesme şeker
Su ve tuz
YAPILIŞI
Enginar çanaklarını limonlu suda haşlayın ve irice doğrayın. İnce kıyılmış taze soğanları zeytinyağında kavurun. Enginarları atıp kavurmaya devam edin. Bir miktar ince kıyılmış dereotunu ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Kesme şeker ve tuzu atın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin. Taze soğanın yeşil kısımlarını ve dereotunu incecik kıyıp tencereye ekleyin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, demlendirin.
PÜF NOKTASI
Pilavı hazırlarken, suyunu kattıktan sonra üzerine 1 su bardağı iç bakla ekleyip, farklı bir tat elde edebilirsiniz.