Enginarlı Tavuklu Pilav

Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram kemiksiz tavuk eti



2 su bardağı pirinç



3 su bardağı su



5 adet enginar (tazesi yerine konserve ya da dondurulmuş olabilir)



Yarım demet dereotu



1 demet taze soğan



1 çorba kaşığı kuş üzümü



1 çorba kaşığı toz şeker



1 çay bardağı zeytinyağı



Tuz, karabiber, pul biber