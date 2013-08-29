Enginarlı Tavuklu Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
350 gram kemiksiz tavuk eti
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı su
5 adet enginar (tazesi yerine konserve ya da dondurulmuş olabilir)
Yarım demet dereotu
1 demet taze soğan
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Pirinci sıcak tuzlu suda 45 dakika ıslatıp yıkayın. Süzdüğünüz pirinci ince kıyılmış soğan, zeytinyağı, kuş üzümü, pul biber, tuz, karabiber, şeker ve ince kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın. Tavuk etini kuşbaşı doğrayıp bir tencereye alın. Yağ eklemeden suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine pirincin yarısını yayın.
Enginarları kuşbaşı doğrayıp pilavın üzerine yayın. Kalan pirinci enginarların üzerine koyup hafifçe bastırın. 3 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pişirin. En az yarım saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip sıcak olarak servis yapın.