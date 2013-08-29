DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Enginarlı Tavuklu Pilav

Enginarlı Tavuklu Pilav

Enginarlı Tavuklu Pilav
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram kemiksiz tavuk eti

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

5 adet enginar (tazesi yerine konserve ya da dondurulmuş olabilir)

Yarım demet dereotu

1 demet taze soğan

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Pirinci sıcak tuzlu suda 45 dakika ıslatıp yıkayın. Süzdüğünüz pirinci ince kıyılmış soğan, zeytinyağı, kuş üzümü, pul biber, tuz, karabiber, şeker ve ince kıyılmış dereotu ekleyip karıştırın. Tavuk etini kuşbaşı doğrayıp bir tencereye alın. Yağ eklemeden suyunu çekene kadar kavurun. Üzerine pirincin yarısını yayın.
Enginarları kuşbaşı doğrayıp pilavın üzerine yayın. Kalan pirinci enginarların üzerine koyup hafifçe bastırın. 3 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pişirin. En az yarım saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN