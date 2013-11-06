Enginarlı ve Zeytinli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bir tencereye alıp üzerine 4 su bardağı su ve tuz ekleyin. Ocağa oturtup kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika haşlayıp, süzün. Enginarı uzunlamasına incecik doğrayın. 1 çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıp, üzerine enginarı ilave edin ve arada bir karıştırarak 15 dakika sote edin. Ocağı iyice açıp, ince doğranmış mantarı ekleyin. 5 dakika daha sote edin. Çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş zeytini katın. Kekik ve tuzu ekledikten sonra ocaktan alın. Enginarlı karışımı pirinçle harmanlayın. Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın