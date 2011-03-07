Erişteli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ev eriştesini tereyağında hafif pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pilavlık bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Et suyu veya suyu ilave edin. Tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ağzı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Diğer yanda ceviz içini bıçakla incecik kıyın. Demlenen pilavı servis tabağına alın ve üzerine ceviz içini serpin. Kaburga söğürmesi ile birlikte sıcak olarak servis yapın.