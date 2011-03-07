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Sofra / Pilavlar / Erişteli Bulgur Pilavı

Erişteli Bulgur Pilavı

Erişteli Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • KONYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı ev eriştesi

2 çorba kaşığı tereyağı

4-5 su bardağı et suyu veya su

200 gram ceviz içi

Tuz

YAPILIŞI

Ev eriştesini tereyağında hafif pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pilavlık bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Et suyu veya suyu ilave edin. Tuzunu da ekledikten sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ağzı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Diğer yanda ceviz içini bıçakla incecik kıyın. Demlenen pilavı servis tabağına alın ve üzerine ceviz içini serpin. Kaburga söğürmesi ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
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