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Erişteli Pirinç Pilavı

Erişteli Pirinç Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Erişte için:

Yarım kg un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

Tuz



Pilav için:

2 su bardağı baldo pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı konserve mısır

3-4 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle erişteyi hazırlayın. Bunun için unu derin bir kaba alıp üzerine yumurta, su ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Hamuru açıp 2-3 cm'lik şeritler halinde kesin. Bir saat bekletip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Pilav için, tereyağını kızdırıp yıkanmış süzülmüş pirinci ve erişteleri üzerine ekleyin. 1-2 çevirip sıcak su ve mısırı ekleyin. Tuzu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Pirinç suyunu çekince ocağı kapatıp demlendirdikten sonra üzerini dereotu ile süsleyin ve servis yapın.
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