Erişteli Pirinç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle erişteyi hazırlayın. Bunun için unu derin bir kaba alıp üzerine yumurta, su ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Hamuru açıp 2-3 cm'lik şeritler halinde kesin. Bir saat bekletip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. Pilav için, tereyağını kızdırıp yıkanmış süzülmüş pirinci ve erişteleri üzerine ekleyin. 1-2 çevirip sıcak su ve mısırı ekleyin. Tuzu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Pirinç suyunu çekince ocağı kapatıp demlendirdikten sonra üzerini dereotu ile süsleyin ve servis yapın.