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Etli Dövme Pilavı

Etli Dövme Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı dövme

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kg kuşbaşı et

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Eti yapışmaz yüzeyli bir tencereye alıp suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırarak pişirin. Üzerine tereyağı,
salça tuz ve karabiberi ekleyin. İyice yıkanmış dövmeyi ve nohudu ilave edin. Üzerini geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocağı kapatıp demlendirdikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Dövme, Anadolu’da yemeklik buğdaya verilen isimdir.
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