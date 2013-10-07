Etli Dövme Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı dövme
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı tereyağı
1 kg kuşbaşı et
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yeteri kadar sıcak su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Eti yapışmaz yüzeyli bir tencereye alıp suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırarak pişirin. Üzerine tereyağı,
salça tuz ve karabiberi ekleyin. İyice yıkanmış dövmeyi ve nohudu ilave edin. Üzerini geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Suyunu çekince ocağı kapatıp demlendirdikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Dövme, Anadolu’da yemeklik buğdaya verilen isimdir.