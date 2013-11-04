Etli Dövme Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir gece öncesinden nohut ve dövmeyi ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ikisini de süzün ve nohudu bir tencereye alın. Tencerenin yarısına kadar su ekleyin ve nohudu yarım saat haşlayın. Tuzunu ayarlayın ve buğdayı katın. Kısık ateşte nohut ve buğday yumuşayıp, suyunu çekene kadar pişirin (suyunu arada bir kontrol edin, nohut ve buğday çok su çekeceği için azaldıkça sıcak su ekleyin). Tereyağını bir tavada eritin ve hafif rengi dönünce pilavın üzerine gezdirip, karıştırın. Diğer taraftan eti ayrı bir tencerede kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Buğdaylı karışımı servis tabağına alın. Üzerine eti dökün ve sıcak olarak servis yapın.