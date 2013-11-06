Etli Saksı Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı pirinç
500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet havuç
1 tatlı kaşığı salça
Yeteri kadar su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Pirinci tuzlu su ile ıslatın. Kuzu etini 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Kıyılmış soğan ve küp doğranmış havuç ekleyip kavurun. Salça, tuz ve karabiber ekleyin. 2 su bardağı sıcak su ilave edip, et suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Pirinci yıkayıp, süzün. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağında
kavurun. 3 su bardağı sıcak su ve tuz ilave edip, suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Küçük ve yuvarlak
kapların tabanlarına pilav yerleştirin. Üzerlerine etli harcı pay edin. Kalan pilavı üzerine bastırarak koyun. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Arzuya göre, arta kalan etli harcı üzerlerine koyup servis yapın.