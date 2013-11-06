Etli Saksı Pilavı

kavurun. 3 su bardağı sıcak su ve tuz ilave edip, suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Küçük ve yuvarlak

kapların tabanlarına pilav yerleştirin. Üzerlerine etli harcı pay edin. Kalan pilavı üzerine bastırarak koyun. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Arzuya göre, arta kalan etli harcı üzerlerine koyup servis yapın.

Pirinci tuzlu su ile ıslatın. Kuzu etini 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Kıyılmış soğan ve küp doğranmış havuç ekleyip kavurun. Salça, tuz ve karabiber ekleyin. 2 su bardağı sıcak su ilave edip, et suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Pirinci yıkayıp, süzün. Kalan 2 çorba kaşığı tereyağında